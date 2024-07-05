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Столтенберг выразил надежду, что Украина вступит в НАТО к 2034 году

12:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Украина станет членом Североатлантического альянса к 2034 году.

«Я очень надеюсь, что Украина будет союзником [к этому времени], и я занимался этим во время работы в НАТО», — сказал он в интервью агентству DPA, отвечая на вопрос, как может измениться состав альянса к 2034 году. Столтенберг отметил, что на вступление в НАТО претендуют также другие страны, однако не стал комментировать перспективы их вступления в альянс.

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