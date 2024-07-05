0
0
159
НОВОСТИ

Большинство регионов центра РФ в июле нарастили потребление энергомощности до рекордов

13:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство регионов Центрального федерального округа РФ в июле нарастили потребление электроэнергии до рекордных уровней на фоне жаркой погоды, объединенная энергосистема центра ставит рекорды третий день подряд, сообщили ТАСС в «Системном операторе» Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

«Рост потребления мощности связан в основном с жаркой погодой и увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в бытовом секторе, так и промышленными предприятиями, включая центры обработки данных», — сообщили в компании. По оперативным данным, новые летние максимумы потребления мощности в первые дни июля зафиксированы в энергосистемах Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы и Московской области, а также в ОЭС Центра в целом.

При этом 4 июля в ОЭС Центра летний максимум потребления мощности регистрируется третий день подряд: в 14:00 мск оно достигло 33 269 МВт, что на 1 835 МВт больше предыдущего рекорда от 25 июня 2021 года, сообщили в «Системном операторе».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 05.07.2024
Карл III принял отставку Сунака с поста премьер-министра Великобритании
0
54
14:00 05.07.2024
Третий комплекс ПВО Patriot от Германии прибыл на Украину — посол
0
88
13:32 05.07.2024
Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии»
0
133
13:20 05.07.2024
Сунак извинился перед народом и заявил, что оставит не только пост премьера, но и лидера Консервативной партии
0
173
13:05 05.07.2024
Перед ФРГ встанет вопрос создания сил ядерного сдерживания ЕС при избрании Трампа — Politico
0
186
12:32 05.07.2024
ЕС исключает для себя любые официальные контакты с президентом РФ — Боррель
0
245
12:20 05.07.2024
Столтенберг выразил надежду, что Украина вступит в НАТО к 2034 году
0
225
12:05 05.07.2024
ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Самарской области
0
262
12:00 05.07.2024
Спонсоры демократов намерены оказать давление на Байдена, чтобы он вышел из гонки — NYT
0
238
11:45 05.07.2024
Сбер запустил инвестпродукт на базе искусственного интеллекта с анализом сигналов Банка России
0
259

Возврат к списку