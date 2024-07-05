Большинство регионов центра РФ в июле нарастили потребление энергомощности до рекордов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство регионов Центрального федерального округа РФ в июле нарастили потребление электроэнергии до рекордных уровней на фоне жаркой погоды, объединенная энергосистема центра ставит рекорды третий день подряд, сообщили ТАСС в «Системном операторе» Единой энергосистемы (СО ЕЭС).

«Рост потребления мощности связан в основном с жаркой погодой и увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в бытовом секторе, так и промышленными предприятиями, включая центры обработки данных», — сообщили в компании. По оперативным данным, новые летние максимумы потребления мощности в первые дни июля зафиксированы в энергосистемах Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, города Москвы и Московской области, а также в ОЭС Центра в целом.

При этом 4 июля в ОЭС Центра летний максимум потребления мощности регистрируется третий день подряд: в 14:00 мск оно достигло 33 269 МВт, что на 1 835 МВт больше предыдущего рекорда от 25 июня 2021 года, сообщили в «Системном операторе».