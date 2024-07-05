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13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии».

«Мирная миссия продолжается. Следующая остановка — Москва», — написал он на странице в соцсети X.