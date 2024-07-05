Третий комплекс ПВО Patriot от Германии прибыл на Украину — посол

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия передала Украине третий комплекс ПВО Patriot, он уже прибыл в страну. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X посол ФРГ на Украине Мартин Егер.

«На Украину уже прибыл третий комплекс ПВО Patriot из Германии», — написал он.

Егер уточнил, что экипаж комплекса уже прошел обучение в ФРГ.