Сунак извинился перед народом и заявил, что оставит не только пост премьера, но и лидера Консервативной партии
13:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии после поражения тори на парламентских выборах. Его выступление перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10 транслировал телеканал Sky News.
«В связи с этим результатом я покину пост лидера партии — не прямо сейчас, но когда будут выполнены формальные процедуры по избранию моего преемника. Важно, чтобы после 14 лет у власти Консервативная партия перестроилась и выполняла свою роль оппозиции [правительства Его Величества] эффективно и профессионально», — сказал Сунак.
В течение ближайшего часа он встретится с королем Карлом III и сложит с себя полномочия главы правительства, уступив роль премьера лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру. «Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: „Простите“. Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединенного Королевства должно быть другое правительство», — добавил Сунак.
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