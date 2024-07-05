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Карл III принял отставку Сунака с поста премьер-министра Великобритании

14:12 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Риши Сунака в ходе аудиенции с ним в Букингемском дворце. Об этом сообщила королевская пресс-служба.

«Достопочтенный член парламента Риши Сунак провел аудиенцию с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», — сказано в заявлении.

44-летний Сунак ушел в отставку по итогам парламентских выборов в стране, победу на которых одержала оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. В ближайшие минуты он будет также принят Карлом III в Букингемском дворце, чтобы получить мандат на формирование правительства.

Сунак возглавлял британское правительство с 25 октября 2022 года, став первым в истории страны премьером азиатского происхождения и индуистского вероисповедания. Несмотря на общее разгромное поражение правящей Консервативной партии, он лично выиграл выборы в Палату общин в своем избирательном округе на севере Англии, вследствие чего продолжит оставаться депутатом.

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