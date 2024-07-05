Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила королевская пресс-служба.

61-летний Стармер отправился в резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра. Он стал уже третьим главой британского правительства в годы царствования Карла III, который занял королевский трон менее двух лет назад после смерти Елизаветы II. Предшественник Стармера на посту премьер-министра Риши Сунак возглавлял правительство с 25 октября 2022 года по сегодняшний день.

Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. По предварительным данным, Лейбористская партия под его руководством гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство. У правившей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 121 место. Подсчет бюллетеней продолжается еще в двух избирательных округах.

Стармер стал 58-м по счету премьер-министром в истории Соединенного Королевства. В течение дня он объявит новый состав британского правительства.