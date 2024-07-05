0
0
140
НОВОСТИ

Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании

15:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила королевская пресс-служба.

61-летний Стармер отправился в резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к нации в качестве премьер-министра. Он стал уже третьим главой британского правительства в годы царствования Карла III, который занял королевский трон менее двух лет назад после смерти Елизаветы II. Предшественник Стармера на посту премьер-министра Риши Сунак возглавлял правительство с 25 октября 2022 года по сегодняшний день.

Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. По предварительным данным, Лейбористская партия под его руководством гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство. У правившей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 121 место. Подсчет бюллетеней продолжается еще в двух избирательных округах.

Стармер стал 58-м по счету премьер-министром в истории Соединенного Королевства. В течение дня он объявит новый состав британского правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:47 05.07.2024
«Ростелеком» разместил цифровые финансовые активы на миллиард рублей на платформе Сбера
0
33
15:32 05.07.2024
Еврокомиссия считает визит Орбана в Россию «неправильным»
0
97
15:12 05.07.2024
Позиции ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну — Эрдоган
0
126
15:08 05.07.2024
Сбер запустит операционную модель для подбора оператора кол-центра по нейропрофилю
0
124
15:05 05.07.2024
В Казани проведут первую в мире международную конференцию по вычислительной оптимизации ICOMP 2024
0
112
14:32 05.07.2024
В июне в России утонули 812 человек, с начала года — более 1,4 тыс.
0
179
14:12 05.07.2024
Карл III принял отставку Сунака с поста премьер-министра Великобритании
0
210
14:00 05.07.2024
Третий комплекс ПВО Patriot от Германии прибыл на Украину — посол
0
243
13:32 05.07.2024
Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии»
0
281
13:20 05.07.2024
Сунак извинился перед народом и заявил, что оставит не только пост премьера, но и лидера Консервативной партии
0
277

Возврат к списку