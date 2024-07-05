Позиции ряда стран Запада провоцируют третью мировую войну — Эрдоган
15:12 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что некоторые страны Запада своими подходами к региональным конфликтам провоцируют третью мировую войну. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из поездки в Казахстан на саммит ШОС, отвечая на вопрос о ситуации с противостоянием НАТО и России и украинским конфликтом.
«К сожалению, на Западе есть страны и круги, которые провоцируют этот вопрос. Их подходы ведут к началу третьей мировой войны. Как известно, торговцам оружием нужен рынок. А рынок торговцев оружием — это Запад», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
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