В Казани проведут первую в мире международную конференцию по вычислительной оптимизации ICOMP 2024

15:05

10-12 октября в Казани состоится первая в мире международная конференция по вычислительной оптимизации ICOMP 2024. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мировые эксперты в области искусственного интеллекта и математики обсудят машинное обучение, интернет вещей, периферийные вычисления и другие вопросы численных методов оптимизации, – рассказал он. – Организаторами ICOMP выступают Университет Иннополис и Научный совет Альянса в сфере искусственного интеллекта».

Кроме того, Альянс совместно с АНО «Цифровая экономика» при поддержке правительства РФ в этом году во второй раз проведут национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта», добавил Александр Ведяхин. Ее фокус будет сделан на решения генеративного искусственного интеллекта. Как и в 2023 году, премия будет вручена в трех категориях (ученые, компании и регионы). В июле стартует прием заявок, а победители будут объявлены осенью на международной конференции AI Journey.