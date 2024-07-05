«Ростелеком» разместил цифровые финансовые активы на миллиард рублей на платформе Сбера

15:47

Цифровые финансовые активы (ЦФА) Ростелекома объемом 1 млрд руб. на платформе цифровых активов Сбера были проданы в полном объеме. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска проходил с 20 по 22 мая 2024 года включительно. В выпуске приняли участие физические лица, корпоративные клиенты и институциональные инвесторы.

Предложение компании вызвало значительный интерес у клиентов банка, что привело к росту числа участников платформы на 27% за период от объявления выпуска до окончания периода размещения, а также позволило собрать выпуск ЦФА в полном объеме ранее времени окончания сбора заявок.

Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 16,6% годовых. Плановое погашение выпуска ЦФА предусмотрено в период с 22 по 30 августа 2024 года.

«Мы рады, что наша платформа цифровых активов продолжает набирать обороты. Она привлекает все больше эмитентов и инвесторов, способствуя развитию российского рынка ЦФА, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Важно, что ЦФА «Ростелеком» на платформе приобрели не только юридические, но и физические лица, что существенно расширяет ее аудиторию. Думаю, что это размещение станет еще одним шагом для дальнейшего развития перспективного рынка ЦФА в нашей стране».

«Отдельным направлением нашей деятельности стал переход к полноценной и регулярной работе с цифровыми финансовыми активами, которые стали еще одним инструментом фондирования и управления ликвидностью, – рассказал первый вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин. – Мы рады очередному выпуску, теперь и на платформе Сбера – крупнейшего российского банка. Считаем, что расширение вариантов привлечения средств в долгосрочной перспективе обеспечит сбалансированность, устойчивость и гибкость долгового портфеля компании, расширит базу инвесторов и кредиторов, а также будет способствовать развитию рынка новых финансовых инструментов».

ЦФА – финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.