НАТО не хочет «Минска-3», НАТО хочет, чтобы Украина могла сдерживать РФ — Столтенберг
16:32 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО не хочет «Минска-3», а намерен добиться того, чтобы Украина обрела способность сдерживать Россию, поэтому для достижения мирного решения украинского кризиса за столом переговоров Киеву надо предоставить еще больше оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Вашингтоне, главной темой которого, по его словам, станет поддержка Киева. Встреча лидеров стран альянса пройдет 9–11 июля в Вашингтоне.
«Ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя. Поэтому, если мы хотим справедливого переговорного решения, мы должны предоставить еще больше военной поддержки Киеву», — заявил он. — НАТО не хочет «Минска-3». НАТО хочет прекращения агрессии России, и чтобы [потом] украинцы могли сдерживать [Россию]».
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