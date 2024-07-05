Путин заявил, что обсудил с Орбаном возможные пути урегулирования на Украине

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пути урегулирования украинского конфликта.

«Безусловно, состоялся достаточно обстоятельный, прямой и честный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе и по украинскому конфликту. Поговорили и о возможных путях его урегулирования», — сказал российский лидер.