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НОВОСТИ

Ношение никаба не вопрос прав человека, а вопрос общества — глава СПЧ

19:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ношение никаба не вопрос прав человека, а является вопросом того, как к нему относится общество.

«Это вопрос, который поднялся в связи с обсуждением темы радикализма, я сразу его затрону — это вопрос, связанный с никабом. И это тоже мой вопрос, потому что это вопрос не прав человека, скорее, развития общества, как общество к этому относится», — сказал Фадеев на пресс-конференции в Махачкале, куда прибыл 5 июля с рабочей поездкой.

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