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НОВОСТИ

Киев не думает о перемирии, потому что исчезнет предлог для военного положения — Путин

18:00 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Как нам видится положение дел в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра — в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца. На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения», — сказал российский лидер.

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