РФ выступает не за паузу, а за полное завершение конфликта на Украине — Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона выступает не за перемирие, а за полное завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заявления для СМИ по итогам российско-венгерских переговоров.

Он отметил, что озвученные им ранее предложения по Украине позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры.

«Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — сказал Путин. «Условия для этого изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел», — добавил президент РФ.