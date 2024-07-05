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НОВОСТИ

РФ выступает не за паузу, а за полное завершение конфликта на Украине — Путин

18:40 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона выступает не за перемирие, а за полное завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заявления для СМИ по итогам российско-венгерских переговоров.

Он отметил, что озвученные им ранее предложения по Украине позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры.

«Причем это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня, не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — сказал Путин. «Условия для этого изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел», — добавил президент РФ.

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