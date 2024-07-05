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НОВОСТИ

Путин не стал раскрывать, что рассказал ему Орбан о беседе с Зеленским

21:20 05.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не стал рассказывать журналистам, что он услышал от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о реакции украинского руководителя Владимира Зеленского на предложение Будапешта о прекращении огня.

Соответствующий вопрос был задан по итогам пресс-подхода Путина и Орбана в Кремле. Один из журналистов спросил венгерского лидера, как Зеленский несколькими днями ранее отреагировал на его предложение объявить перемирие. «Я рассказал это президенту РФ», — ответил глава правительства Венгрии.

Путин, в свою очередь, тоже отказался раскрывать подробности. «Нет», — с улыбкой ответил он на просьбу поделиться, что ему рассказал Орбан.

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