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Силы ПВО за ночь уничтожили 7 БПЛА над Курской областью и 1 — над Белгородской

08:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь беспилотников над Курской областью и один беспилотник над Белгородской областью уничтожили средства ПВО за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили там.

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