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Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана

08:40 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат от крыла реформистов, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре внеочередных выборов президента Ирана. Об этом сообщил официальный представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

Как он заявил в эфире телеканала IRIB, по результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиян, ставший девятым избранным президентом в истории современного Ирана, набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа.

Представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов — 44,3%.

Согласно официальным данным, явка избирателей составила 49,8%. Во втором туре голосования, по словам Эслами, приняли участие 30,530 млн избирателей, тогда как всего правом голоса в Иране обладают около 61 млн человек. В первом туре президентских выборов явка составила примерно 40%, что является самым низким значением в истории исламской республики.

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