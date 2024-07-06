0
0
151
НОВОСТИ

В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей

09:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ утвердил новую методологию оценки качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей. Об этом ТАСС рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отметив, что она будет апробирована уже ближайшей осенью.

«Мы сформировали такой пул вопросов для этого исследования для учителей, которые полноту картинки раскрывают. Его (учителя — прим. ТАСС) профессионализм, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии. Можно быть вундеркиндом, знать информацию очень хорошо, но, если ты не можешь, не обладаешь методиками, не знаешь психологии детей, не можешь довести эту информацию до детей, конечно же это педагогический дефицит. Вот в этом плане опыт у Рособрнадзора есть, и мы осенью собираемся как раз апробировать модель, когда мы будем смотреть не только результаты детей, мы будем смотреть результаты учителей, смотреть инфраструктуру, и будем смотреть, как все эти результаты коррелируются между собой», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 06.07.2024
Армяно-американские учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля
0
68
09:30 06.07.2024
ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана
0
145
08:50 06.07.2024
Байден намерен покинуть предвыборную гонку только если "Господь сойдет с неба"
0
199
08:40 06.07.2024
Реформист Масуд Пезешкиян победил на выборах президента Ирана
0
237
08:30 06.07.2024
Силы ПВО за ночь уничтожили 7 БПЛА над Курской областью и 1 — над Белгородской
0
220
22:40 05.07.2024
Стармер и Байден в первом телефонном разговоре обсудили поддержку Украины
0
738
22:00 05.07.2024
В Госдуму в ближайшее время внесут проект о праве на охрану здоровья до рождения
0
664
21:20 05.07.2024
Путин не стал раскрывать, что рассказал ему Орбан о беседе с Зеленским
0
810
20:40 05.07.2024
Позиции РФ и Киева очень далеки друг от друга, необходимо сделать много для мира — Орбан
0
814
20:12 05.07.2024
20-21 июля в Подмосковье пройдет фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский»
0
656

Возврат к списку