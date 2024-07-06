ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах» в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов „Хезболлах“ на юге Ливана», — говорится в заявлении.

Среди атакованных целей военные перечислили военные объекты в районах Кфаркелы, Бинт-Джбейля и Ярине на юге Ливана.