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ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана

09:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболлах» в южной части Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов „Хезболлах“ на юге Ливана», — говорится в заявлении.

Среди атакованных целей военные перечислили военные объекты в районах Кфаркелы, Бинт-Джбейля и Ярине на юге Ливана.

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