Армяно-американские учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», — говорится в сообщении.