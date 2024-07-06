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НОВОСТИ

Армяно-американские учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля

10:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных пройдут в Армении с 15 по 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024. В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса. Учения предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач», — говорится в сообщении.

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