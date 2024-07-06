МО РФ сообщило об уничтожении позиции украинского С-300 в Полтавской области «Искандером»
10:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили позицию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС в районе Коптева в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанес ракетный удар по позиции ЗРК С-300ПС ВСУ, расположенной в районе н. п. Коптево в Полтавской области. В результате ракетного удара уничтожены две пусковые установки С-300», — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что также уничтожены машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов ВСУ.
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