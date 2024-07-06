Япония не должна связывать Украину с рисками в Восточной Азии — экс-премьер
11:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японское правительство не должно связывать украинский кризис с рисками в области безопасности в Восточной Азии и отдаляться из-за этого от Китая в пользу укрепления связей с США. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма (2009-2010) на полях Форума глобального мира, который организует Университет Цинхуа в Пекине.
«После начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года премьер-министр Фумио Кисида неоднократно заявлял, что сегодняшняя ситуация на Украине может завтра повториться в Восточной Азии, — сказал Хатояма. — Но на самом деле российско-украинский конфликт не имеет никакого отношения к Китаю, и было бы необоснованно и надуманно связывать его с Тайванем».
По его словам, японские политики и бюрократы раздувают враждебный политический курс по отношению к Китаю. Они неоднократно преувеличивали значимость предположения о связи Украины с Восточной Азией и в итоге ввели в заблуждение многих людей и средства массовой информации в Японии, отметил экс-глава правительства.
«В национальных интересах Японии выступать в качестве связующего звена между Китаем и США, ослаблять конфронтацию между ними и управлять ею», — сказал экс-премьер.
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