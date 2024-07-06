Турция недовольна позицией Запада в контексте армяно-азербайджанского урегулирования
12:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция недовольна позицией ряда западных стран в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании на руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанском городе Шуша.
«Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана. Мы, как тюркский мир, хотим, чтобы этот процесс привел к успеху», — заявил он. Выступление Фидана распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.
НОВОСТИ
- 13:00 06.07.2024
- Мишустин поручил обеспечить переход 80% предприятий РФ на отечественный программный продукт к 2030 году
- 12:00 06.07.2024
- Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях
- 11:30 06.07.2024
- Япония не должна связывать Украину с рисками в Восточной Азии — экс-премьер
- 11:00 06.07.2024
- В России выявят критерии излишнего использования иностранной лексики
- 10:55 06.07.2024
- 360 участников Российских студенческих отрядов будут работать на курорте Сбера Mriya Resort & SPA в Крыму
- 10:30 06.07.2024
- МО РФ сообщило об уничтожении позиции украинского С-300 в Полтавской области «Искандером»
- 10:00 06.07.2024
- Армяно-американские учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля
- 09:30 06.07.2024
- ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана
- 09:00 06.07.2024
- В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей
- 08:50 06.07.2024
- Байден намерен покинуть предвыборную гонку только если "Господь сойдет с неба"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать