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Турция недовольна позицией Запада в контексте армяно-азербайджанского урегулирования

12:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция недовольна позицией ряда западных стран в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании на руководителей внешнеполитических ведомств стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанском городе Шуша.

«Мы искренне надеемся, что нынешний переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией приведет к скорейшему подписанию мирного соглашения. В этом контексте мы особенно ценим твердую решимость и позитивный подход Азербайджана к заключению этого соглашения. Но нас не устраивает несбалансированное отношение некоторых западных стран, которые открыто отдают предпочтение Армении и игнорируют озабоченность Азербайджана. Мы, как тюркский мир, хотим, чтобы этот процесс привел к успеху», — заявил он. Выступление Фидана распространило турецкое внешнеполитическое ведомство.

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