Подмосковные Дмитров и Клин после ливней в пятницу вошли в пятерку самых дождливых в мире

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковные города Дмитров и Клин по итогам минувших суток вошли в пятерку мест на планете с самыми интенсивными осадками. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Город Клин занял третье место с показателем в 36 мм осадков, город Дмитров — четвертое место с показателем в 28 мм осадков», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лидером по интенсивности осадков на планете в пятницу, 5 июля, стал город Кьюкпу в Мьянме, где выпало 60 мм. На втором месте — индийский Дехрадун — там пролилось 38 мм осадков. Замыкает же пятерку метеорологических экстремумов за прошедшие сутки китайский Вутай Шан, где зафиксировано 26 мм осадков.