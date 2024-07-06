0
0
134
НОВОСТИ

Подмосковные Дмитров и Клин после ливней в пятницу вошли в пятерку самых дождливых в мире

14:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковные города Дмитров и Клин по итогам минувших суток вошли в пятерку мест на планете с самыми интенсивными осадками. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«Город Клин занял третье место с показателем в 36 мм осадков, город Дмитров — четвертое место с показателем в 28 мм осадков», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лидером по интенсивности осадков на планете в пятницу, 5 июля, стал город Кьюкпу в Мьянме, где выпало 60 мм. На втором месте — индийский Дехрадун — там пролилось 38 мм осадков. Замыкает же пятерку метеорологических экстремумов за прошедшие сутки китайский Вутай Шан, где зафиксировано 26 мм осадков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 06.07.2024
Мишустин поручил обеспечить переход 80% предприятий РФ на отечественный программный продукт к 2030 году
0
203
12:30 06.07.2024
Турция недовольна позицией Запада в контексте армяно-азербайджанского урегулирования
0
288
12:00 06.07.2024
Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористических учениях
0
301
11:30 06.07.2024
Япония не должна связывать Украину с рисками в Восточной Азии — экс-премьер
0
316
11:00 06.07.2024
В России выявят критерии излишнего использования иностранной лексики
0
400
10:55 06.07.2024
360 участников Российских студенческих отрядов будут работать на курорте Сбера Mriya Resort & SPA в Крыму
0
336
10:30 06.07.2024
МО РФ сообщило об уничтожении позиции украинского С-300 в Полтавской области «Искандером»
0
370
10:00 06.07.2024
Армяно-американские учения Eagle Partner пройдут в Армении с 15 по 24 июля
0
381
09:30 06.07.2024
ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлах» на юге Ливана
0
457
09:00 06.07.2024
В России впервые проведут оценку компетенций школьных учителей
0
453

Возврат к списку