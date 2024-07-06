Британские лейбористы получили 412 мест в парламенте из 650 возможных — итоговый результат

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Великобритании, завоевав 412 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин. Таковы окончательные итоги подсчета всех бюллетеней, поданных на выборах 4 июля. Их оглашение задержалось до утра воскресенья из-за пересчета голосов в одном из округов на севере Шотландии.

Партии Кира Стармера, который еще в субботу вступил в должность премьер-министра и сформировал правительство, не хватило всего семи мандатов, чтобы показать лучший результат в своей истории. Рекордным для лейбористов остаются итоги выборов 1997 года. Тогда партия под руководством 43-летнего Тони Блэра провела в Палату общин 418 своих представителей, добившись рекордного большинства в 178 мест. Спустя четыре года в 2001 года партия показала свой второй наилучший результат — 412 мандатов, который сейчас повторила.

Консервативная партия под руководством Риши Сунака, в свою очередь, показала худший результат в своей истории. Тори, находившиеся у власти с 2010 года, провели в парламент 121 депутата, это на 244 меньше, чем по итогам выборов 2019 года (365). До этого наихудшим результатом тори были выборы 1906 года, когда партия получила 156 мандатов.

Еще одно громкое поражение потерпела Шотландская национальная партия. Она получила девять мест в Палате общин при том, что пять лет назад провела в Вестминстер 48 депутатов. По четыре мандата получили «Зеленые» и «Плайд Камри» из Уэльса, пять мандатов — Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии.