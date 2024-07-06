Токаев предупредил, что Каспийское море находится на грани исчезновения
17:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каспийское море находится на грани исчезновения, нельзя игнорировать связанные с ним экологические вопросы. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств, который проходит в азербайджанском городе Шуша.
«Мы отметили важность наращивания логистического потенциала Каспийского моря. При этом недопустимо игнорировать его экологические вопросы. Море находится на грани исчезновения. Важнейшей задачей является защита его окружающей среды, флоры и фауны. Следует выработать конкретные решения, направленные на спасение Каспия. Пришло время активизировать взаимодействие ученых тюркских стран», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Токаев также выразил обеспокоенность высыханием Аральского моря и опустыниванием его территории. «Следует рекультивировать территорию, пострадавшую от экологической катастрофы. Важно эффективно использовать водные ресурсы трансграничных рек. Для этого необходимо шире применять водосберегающие технологии», — пояснил глава государства.
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