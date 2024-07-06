Два человека погибли в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде
16:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека погибли в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде, возбуждено дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«На канализационно-насосной станции ООО „Концессия водоснабжения“, расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении.
«По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ)», — добавили в ведомстве.
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