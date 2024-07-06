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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Сокол в ДНР

18:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Сокол в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — сказали в ведомстве.

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