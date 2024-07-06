Новое правительство Британии отказалось от планов отправки нелегалов в Руанду - премьер

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его правительство отказалось от планов своих предшественников-консерваторов высылать нелегальных мигрантов в Руанду. В ходе своей первой пресс-конференции на Даунинг-стрит Стармер заявил, что этот проект был обречен на провал.

«Проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию [потока нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш]», — заявил Стармер. «Я не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта», — добавил он.

Соглашение, ранее подписанное между правительствами Великобритании и Руанды, предусматривает возможность для обеих стран выйти из него в одностороннем порядке.

План, предполагающий отправку прибывающих в Великобританию нелегалов в африканскую страну, был представлен два года назад правительством Бориса Джонсона, однако его преемники так и не смогли воплотить проект в жизнь из-за сопротивления со стороны правозащитников и Европейского суда по правам человека. При этом власти Руанды уже получили от Лондона $275 млн долларов.

С 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию переправилось более 120 тыс. нелегалов.