0
0
85
НОВОСТИ

Новое правительство Британии отказалось от планов отправки нелегалов в Руанду - премьер

19:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что его правительство отказалось от планов своих предшественников-консерваторов высылать нелегальных мигрантов в Руанду. В ходе своей первой пресс-конференции на Даунинг-стрит Стармер заявил, что этот проект был обречен на провал.

«Проект с Руандой был изначально мертворожденным. Он никогда не способствовал сдерживанию [потока нелегалов, пересекающих пролив Ла-Манш]», — заявил Стармер. «Я не готов продолжать использовать трюки, которые не имеют никакого эффекта», — добавил он.

Соглашение, ранее подписанное между правительствами Великобритании и Руанды, предусматривает возможность для обеих стран выйти из него в одностороннем порядке.

План, предполагающий отправку прибывающих в Великобританию нелегалов в африканскую страну, был представлен два года назад правительством Бориса Джонсона, однако его преемники так и не смогли воплотить проект в жизнь из-за сопротивления со стороны правозащитников и Европейского суда по правам человека. При этом власти Руанды уже получили от Лондона $275 млн долларов.

С 2018 года на надувных лодках через Ла-Манш в Великобританию переправилось более 120 тыс. нелегалов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 06.07.2024
Орбан заявил, что предложил Путину подумать о возможности перемирия на Украине
0
19
18:30 06.07.2024
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже — источник
0
219
18:00 06.07.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Сокол в ДНР
0
173
17:30 06.07.2024
До конца года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 20 тыс. человек — Алиев
0
243
17:00 06.07.2024
Токаев предупредил, что Каспийское море находится на грани исчезновения
0
325
16:00 06.07.2024
Два человека погибли в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде
0
323
15:00 06.07.2024
Британские лейбористы получили 412 мест в парламенте из 650 возможных — итоговый результат
0
392
14:00 06.07.2024
Подмосковные Дмитров и Клин после ливней в пятницу вошли в пятерку самых дождливых в мире
0
418
13:00 06.07.2024
Мишустин поручил обеспечить переход 80% предприятий РФ на отечественный программный продукт к 2030 году
0
472
12:30 06.07.2024
Турция недовольна позицией Запада в контексте армяно-азербайджанского урегулирования
0
569

Возврат к списку