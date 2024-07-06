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Орбан заявил, что предложил Путину подумать о возможности перемирия на Украине

19:30 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле предложил ему подумать о возможности установить кратковременный режим прекращения огня на Украине.

Орбан сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что спросил у Путина, что российский лидер думает относительно «возможности установить кратковременное перемирие, прежде чем начнутся настоящие переговоры». По словам венгерского премьера, президент РФ в ответ заявил, что «настроен неоптимистично» по этому вопросу.

Глава венгерского правительства пояснил, что ранее с таким предложением он выступил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако тот отверг инициативу, посчитав, что ситуацией могут воспользоваться ВС РФ. В свою очередь Путин, по словам Орбана, заявил, что украинцы воспользуются перемирием для атак против России.

«Я сказал ему: давайте рассмотрим возможность (установить перемирие — прим. ТАСС)», — сказал Орбан, вспоминая разговор с российским лидером. Также премьер заверил, что «в следующий раз продолжит» обсуждение темы перемирия.

4 июля Путин говорил журналистам, что Россия не может согласиться на прекращение огня в конфликте с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях со стороны Киева. По словам президента, нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. На пресс-подходе по итогам переговоров с Орбаном 5 июля президент РФ подчеркнул, что Россия выступает не за перемирие или паузу, которой мог бы воспользоваться Киев, а за полное завершение конфликта на Украине. Путин напомнил, что условия для этого он изложил в своем выступлении в министерстве иностранных дел.

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