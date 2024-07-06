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НОВОСТИ

Эстония передала Украине ЗРК и ракеты Mistral

21:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила из Эстонии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщило министерство обороны республики.

«Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, поставленные Эстонией, доставлены на Украину», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Данных о количестве поставленных ЗРК и ракетах Минобороны Эстонии не приводит.

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