Эстония передала Украине ЗРК и ракеты Mistral

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получила из Эстонии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщило министерство обороны республики.

«Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, поставленные Эстонией, доставлены на Украину», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Данных о количестве поставленных ЗРК и ракетах Минобороны Эстонии не приводит.