Эстония передала Украине ЗРК и ракеты Mistral
21:00 06.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина получила из Эстонии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщило министерство обороны республики.
«Подтверждено! ЗРК малой дальности Mistral и ракеты, поставленные Эстонией, доставлены на Украину», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Данных о количестве поставленных ЗРК и ракетах Минобороны Эстонии не приводит.
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