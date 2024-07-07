Лукашенко предложил согражданам и друзьям из РФ и Украины покупать «за гроши» землю в селах
09:00 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил белорусам и их друзьям с Украины и из России покупать за небольшие деньги небольшие участки земли в неперспективных белорусских деревнях, чтобы не дать им погибнуть.
«Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных селах», — сказал Лукашенко, выступая на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области Белоруссии, его слова приводит агентство БелТА. По словам Лукашенко, средние и маленькие деревни не должны погибнуть. «Вы знаете, что деревня у нас спасена. Мы строим более полутора тысяч агрогородков, уже определено, где они будут. У нас остались средние и совсем маленькие деревушки, где раньше жило много-много людей, — отметил он. — Прекрасные места, чудо места. Они не должны погибнуть — вот эти средние деревеньки, маленькие. А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами».
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