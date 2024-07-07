Провальное выступление Байдена на дебатах породило кризис, который его команде не удалось сдержать - WP

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощники президента США Джо Байдена не смогли сдержать развитие политического кризиса после его провального выступления на теледебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Издание считает, что ситуация будет только усугубляться в будущем, поскольку публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что «больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене».

Газета пишет, что к середине недели, последовавшей за дебатами, кризис приобрел эффект «снежного кома». Стратеги Демократической партии начали продумывать шаги по усилению позиций вице-президента Камалы Харрис, которую считают наиболее вероятной заменой Байдену, а собственные помощники президента США начали озвучивать свои опасения.