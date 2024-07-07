Голосование второго тура выборов в Национальное собрание началось во Франции

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) стартовал в европейской части Франции, где в воскресенье утром открылись участки для голосования.

Голосование продлится с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 09:00 до 19:00 мск). В ряде крупных городов — Париже, Тулузе, Лионе, Бордо, Монпелье и Марселе — избиратели смогут проголосовать до 20:00 по местному времени (21:00 мск). В заморских департаментах голосование началось еще в субботу и в большинстве из них уже завершилось или подходит к концу, как в случае с Новой Каледонией.

Основная борьба за 577 мандатов Нацсобрания развернулась между центристской президентской коалицией, правым «Национальным объединением» и левым «Новым народным фронтом». Согласно последнему опросу Ifop, кандидаты от «Нацобъединения» могут получить от 170 до 210 мест в нижней палате, тогда как для достижения абсолютного большинства той или иной партии необходимо получить 289 мест. Левый альянс «Новый народный фронт» и его союзники могут получить от 155 до 185 мест, в то время как у президентской коалиции «Вместе за республику» их может быть от 120 до 150. Всего в Национальном собрании заседают 577 депутатов.