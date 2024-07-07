ДУМ КБР: Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием
12:05 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием. Такое мнение выразило Духовное управление мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР), тексты фетв (богословские заключения) исламских ученых и комментарий к ним опубликованы в телеграм-канале объединения.
«Большинство ученых считают, что аврат (часть тела, которую мусульмане должны прикрывать перед другими людьми — прим. ТАСС) свободной женщины — это все ее тело, кроме лица и кистей рук. Ношение никаба женщиной не является обязательным шариатским предписанием», — говорится в сообщении.
Что же касается никаба (одеяния, полностью закрывающего лицо и оставляющего только узкую прорезь для глаз), то во многих обществах его ношение является обычаем, а не шариатской обязанностью, отмечают в ДУМ КБР. «Одежда, которую носят люди, зачастую больше связана с народными обычаями и традициями, а не с религиозными предписаниями», — добавили там.
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