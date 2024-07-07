Журналисты NYT предположили, почему Белый дом тормозит ввод санкций против российских танкеров
16:35 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Джо Байдена боится вводить новые рестрикции в отношении российских нефтяных танкеров, так как опасается, что данные меры приведут к резкому росту цен на углеводороды и, как следствие, подорожанию топлива для американских потребителей, что может негативно сказаться на предвыборной кампании хозяина Белого дома. Об этом сообщила газета The New York Times.
По ее сведениям, Министерство финансов США предложило администрации новые ограничительные меры в отношении российских нефтяных танкеров, однако «экономические советники в Белом доме опасаются, что это несет в себе риск роста цен на нефть этим летом, приведет к подорожанию бензина на автозаправках США и повредит кампании Байдена».
Издание указывает, что в Белом доме не подписывают предложения Минфина даже после того, как ведомство предоставило анализ, в котором заверяло, что новые санкции не приведут к значительному росту цен на рынке энергоносителей.
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