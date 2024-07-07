Владельцы магазинов в Париже уже готовятся к возможным беспорядкам по окончании выборов
17:00 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В окнах элитных магазинах, расположенных на главных улицах Парижа, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. Как рассказали корреспонденту ТАСС администраторы бутиков, «эти меры предосторожности принимаются исключительно в свете возможных погромов, которые могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура».
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