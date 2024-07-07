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НОВОСТИ

Аэропорт «Пулково» в Петербурге закрыт для вылета из-за сильной грозы и ветра

18:40 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково прекратил отправку воздушных судов из-за сильной грозы и ливня. Один рейс ушел на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется. По решению авиакомпании, на запасной аэродром ушел один рейс. Безопасность полетов — наш приоритет», — говорится в сообщении.

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