Создание единой валюты стран БРИКС является темой долгосрочной перспективы - посол РФ в КНР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС в ближайшее время не создадут единую валюту объединения, это вопрос долгосрочной перспективы, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в ходе панельной дискуссии по перспективам БРИКС на Форуме глобального мира в Университете Цинхуа.





Он добавил, что страны БРИКС в финансовом сотрудничестве движутся в понятном им направлении, но на создание единой валюты «потребуется некоторое время». В то же время, по его словам, страны БРИКС предпринимают множество шагов к созданию независимой от какой-либо доминирующей третьей стороны финансовой системы.





«Мы работаем вместе с нашими многочисленными партнерами над созданием финансовой системы, которая была бы независима от доминирования какой-либо третьей страны, и мы делаем много шагов в этом направлении», – сказал Моргулов, комментируя отключение российских финансовых организаций от межбанковской системы SWIFT. Он отметил, что страны БРИКС увеличивают объемы торговли между собой в национальных валютах. Так, в 2023 году товарооборот между РФ и КНР составил порядка 240 млрд долл., и около 92% от этого объема было реализовано в национальных валютах – юанях и рублях.