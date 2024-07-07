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Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

19:30 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу после временного прекращения выпуска воздушных судов из-за грозы и ливня. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».

«Аэропорт Пулково работает штатно на прием и вылет воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт объявлял о приостановке вылетов самолетов из Санкт-Петербурга в связи с сильным ливнем и боковым ветром. На запасной аэродром ушел один самолет.

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