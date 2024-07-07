Массовые акции с требованием выборов проходят в Тель-Авиве и Хайфе
20:15 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тысячи израильтян вышли вечером на акции у здания израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» в Тель-Авиве и в центре города Хайфа на севере страны с требованием проведения досрочных выборов в Израиле и скорейшего освобождения заложников из сектора Газа. Об этом сообщает портал Ynet.
По его информации, в Хайфе протестующие перекрывали движение транспорта и блокировали часть улиц, в Тель-Авиве у дома профсоюзов акция была согласована с полицией и прошла без нарушений. Ynet указывает, что на вечер в центре Тель-Авива запланирована еще одна массовая демонстрация в поддержку сделки по освобождению удерживаемых радикалами заложников, а также антиправительственная акция у комплекса Минобороны. Параллельно многотысячная демонстрация запланирована в Иерусалиме.
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