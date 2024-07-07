После визитов в Киев и Москву, премьер Венгрии, вероятно, отправился в Пекин - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предположительно, направился с визитом в Китай, его прибытие в Пекин ожидается в понедельник. Об этом сообщил венгерский портал 444.hu.

На текущей неделе Орбан посетил Украину, Россию и Азербайджан, где в субботу состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ). По информации портала, теперь Орбан отправляется в Пекин, куда он прибудет «на рассвете в понедельник» (разница с Москвой — минус 5 часов). В правительстве Венгрии порталу пока не подтвердили эту информацию. По его данным, правительственный борт Dassault Falcon 7X уже покинул Будапешт и направляется в Пекин. Предположительно, Орбан летит на нем.