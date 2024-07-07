Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Полиция готовится к беспорядкам
21:30 07.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) завершился на всей территории Франции. Последними закрылись избирательные участки в Париже и других мегаполисах. Выборы прошли в условиях рекордной для Франции активности избирателей.
Как передает корреспондент ТАСС, на площади Республики в центре Парижа начали собираться сторонники левых сил, которые намерены провести митинг.
Ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеканал BFMTV.
Так, левый альянс «Новый народный фронт», по предварительной оценке, получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента), президентская коалиция — от 150 до 175 мест, в то время как правая партия «Национальное объединение» — от 115 до 150 мандатов.
НОВОСТИ
- 20:30 07.07.2024
- После визитов в Киев и Москву, премьер Венгрии, вероятно, отправился в Пекин - СМИ
- 20:15 07.07.2024
- Массовые акции с требованием выборов проходят в Тель-Авиве и Хайфе
- 19:30 07.07.2024
- Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов
- 19:30 07.07.2024
- Создание единой валюты стран БРИКС является темой долгосрочной перспективы - посол РФ в КНР
- 19:10 07.07.2024
- К концу десятилетия 80% всех предприятий должны перейти на отечественный программный продукт - Мишустин
- 18:53 07.07.2024
- Минфин РФ выступает за продление сроков эксперимента по исламскому банкингу
- 18:40 07.07.2024
- Аэропорт «Пулково» в Петербурге закрыт для вылета из-за сильной грозы и ветра
- 17:00 07.07.2024
- Владельцы магазинов в Париже уже готовятся к возможным беспорядкам по окончании выборов
- 16:35 07.07.2024
- Журналисты NYT предположили, почему Белый дом тормозит ввод санкций против российских танкеров
- 14:20 07.07.2024
- На Украине продолжаются поджоги автомобилей, принадлежащих военным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать