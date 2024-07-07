Во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. Полиция готовится к беспорядкам

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй тур досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) завершился на всей территории Франции. Последними закрылись избирательные участки в Париже и других мегаполисах. Выборы прошли в условиях рекордной для Франции активности избирателей.

Как передает корреспондент ТАСС, на площади Республики в центре Парижа начали собираться сторонники левых сил, которые намерены провести митинг.

Ни один из политических блоков не получает абсолютного большинства в 289 мест по итогам второго тура внеочередных парламентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеканал BFMTV.

Так, левый альянс «Новый народный фронт», по предварительной оценке, получает от 175 до 205 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента), президентская коалиция — от 150 до 175 мест, в то время как правая партия «Национальное объединение» — от 115 до 150 мандатов.