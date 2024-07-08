Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освобождены из-под ареста. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту уже освобождены», — написал он.