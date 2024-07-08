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НОВОСТИ

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

12:20 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освобождены из-под ареста. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту уже освобождены», — написал он.

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