В Киеве ракетным ударом поражен склад на военном заводе «Артем»

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Склад поражен ракетным ударом на заводе «Артем» в Киеве в понедельник утром. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Военный завод „Артем“. Поражен склад», — сказал собеседник агентства.