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НАТО потребуется дополнительно 35-50 бригад для «защиты от РФ» — Reuters

13:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО разрабатывает обновленные военные планы с учетом опыта конфликта на Украине, они предусматривают, что альянсу потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы отразить якобы возможное «нападение со стороны России». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный военный источник.

По его словам, формирование такого количества бригад, каждая из которых включает в себя от 3 до 7 тысяч военнослужащих, может столкнуться с «серьезными трудностями». Источник отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на секретный характер подобных планов альянса.

При этом агентство также указывает, что пока остается неясным, откуда НАТО привлечет необходимые кадровые ресурсы, чтобы сформировать указанное количество подразделений. Страны — участницы альянса, вероятно, смогут сделать это за счет перевода войск из других регионов, дополнительного набора или используя «комбинированный подход».

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