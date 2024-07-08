Крупная колонна ВСУ поражена накануне в Сумской области — силовики

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражена вечером в воскресенье в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В Сумской области <…> нанесен удар по большой колонне ВСУ, которая шла на усиление на данном направлении. Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов», — сказал собеседник агентства.