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Макрон отклонил прошение об отставке премьера Франции Атталя

14:12 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, глава государства попросил премьера «временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране».

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