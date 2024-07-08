Макрон отклонил прошение об отставке премьера Франции Атталя

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, глава государства попросил премьера «временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране».