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Вице-адмирал Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом — источник

14:32 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Балтийским флотом, назначен командующим Балтийским флотом. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морских кругах.

«Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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