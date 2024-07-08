Вице-адмирал Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом — источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-адмирал Сергей Липилин, ранее занимавший должность первого заместителя командующего Балтийским флотом, назначен командующим Балтийским флотом. Об этом ТАСС сообщил источник в военно-морских кругах.

«Да, действительно, вице-адмирал Липилин назначен командующим Балтийским флотом», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.